الضفة المحتلة تواري شهيدها التميمي بموكب مهيب

العالم- فلسطين

واستشهد التميمي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بقرية النبي صالح المجاورة عصر أمس، بعد اقتحام قوة من المشاة للقرية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه من مسافة قريبة، ما أدى لإصابته بجراح حرجة، جرى نقله لمستشفى سلفيت، بعد أن تعذر نقله لمستشفى رام الله إثر إغلاق الاحتلال للبوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للقرية.

وخلال ساعات الليل، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد التميمي، إذ جرى نقله من مستشفى سلفيت إلى مستشفى رام الله الحكومي.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى بمسيرة محمولة باتجاه قرية دير نظام، وألقى الأهالي نظرة الوداع على جثمانه.

وأدي المواطنون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد القرية ومن ثم خرجوا بمسيرة إلى المقبرة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط قرية دير نظام، ونشرت عددا من الدوريات العسكرية في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية، تحسبا لاندلاع مواجهات عقب تشييع التميمي.