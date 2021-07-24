الصحة الايرانية: تسجيل 259 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت: تم منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم تسجيل 18 الف و632 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 664 ألفا و 286 إصابة مؤكدة من ضمنها 4784 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 3 ملايين و239 الفا و172 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 7 ملايين و 654 الفا و612 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى مليونين و372 الفا و16 شخصا الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 10 ملایین و26 الفا و628 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و469 الفا و400 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 232 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 117 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 99 مدينة.