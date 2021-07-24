فضيحة بيغاسوس.. السعودية تتجسس على اصدقائها

تتوالى فضائح السعودية التجسسية من اغتيال الصحفي السعودية جمال خاشقجي الى احتجاز رفيق الحريري بالرياض حتى استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على المغردين والمعارضين السعوديين.

كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع الضخمة التي اعلنت عنها الرياض و فشلها الذريع الذي كلف الدولة اموالا طائلة دون فائدة تذكر.

كما ناقش محاربة النظام السعودي للدين الاسلامي من خلال اتخاذ عدة اجراءات كان اخرها السماح بفتح المحلات التجارية وقت الصلاة.

احيا ذكرى الصحفي السعودي الراحل صالح الشيحي الذي سقط ضحية معارضته الديوان الملكي ودفاعه عن حقوق المواطن السعودي.

واخيرا طلبت الامارات من كيان الاحتلال الاسرائيلي بحماية مطاراتها من اي هجمات خارجية.