السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فضيحة بيغاسوس.. السعودية تتجسس على اصدقائها

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

يلقي برنامج "المحميات" الضوء على فضيحة برنامج بيغاسوس التجسسي وضلوع السعودية في استخدامه.

تتوالى فضائح السعودية التجسسية من اغتيال الصحفي السعودية جمال خاشقجي الى احتجاز رفيق الحريري بالرياض حتى استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على المغردين والمعارضين السعوديين.

كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع الضخمة التي اعلنت عنها الرياض و فشلها الذريع الذي كلف الدولة اموالا طائلة دون فائدة تذكر.

كما ناقش محاربة النظام السعودي للدين الاسلامي من خلال اتخاذ عدة اجراءات كان اخرها السماح بفتح المحلات التجارية وقت الصلاة.

احيا ذكرى الصحفي السعودي الراحل صالح الشيحي الذي سقط ضحية معارضته الديوان الملكي ودفاعه عن حقوق المواطن السعودي.

واخيرا طلبت الامارات من كيان الاحتلال الاسرائيلي بحماية مطاراتها من اي هجمات خارجية.

روابط ذات صلة

الغارديان: لماذا تجاهلت "إسرائيل" فضيحة برنامج التجسس بيغاسوس؟

كيف تفاعل المغردون مع فضيحة التجسس الإسرائيلي السعودي الإماراتي؟

تداعيات"بيغاسوس"تتكشف تدريجيا وفرنسا تفتح تحقيقا حوله

مضاوي الرشيد: لهذا استهدفتني السعودية ببرامج التجسس الإسرائيلية

عبدالباري عطوان: فضيحة بيغاسوس ستهز عروش عربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-07-2021

شاهد بالفيديو.. الانسحاب الامريكي يراوح مكانه بالمماطلة والمقاومة العراقية تحذر

الاحتلال اعتقل 26 مواطنا فلسطينيا خلال أيام عيد الأضحى

اللجنة العسكرية المشتركة لقوات حفتر تتجول في معسكرات الجنوب

ماذا لو كانت الأرض مسطحة؟!