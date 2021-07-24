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اتصالات مفتوحة في لنبان: التكليف خلفنا.. ماذا عن التأليف؟

اتصالات مفتوحة في لنبان: التكليف خلفنا.. ماذا عن التأليف؟
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

مصادر لبنانية مواكبة للاستشارات النيابية لتكليف اسم جديد بتاليف الحكومة اللبنانية تحدثت عن اتصالات مفتوحة: التكليف خلفنا... ماذا عن التأليف؟

العالم_لبنان

تحدثت مصادر متابعة لملف التكليف عن أن الاتصالات السياسية مفتوحة في الساعات المقبلة، بعد وصول رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​ الى ​بيروت​ اليوم، في ظل حديث عن اجتماعات مكثفة يعقدها بشأن تأليف الحكومة.

أن حوالي 70 نائبا اتخذوا قرار تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، بينما لم تحدد كتلة "الوفاء للمقاومة" موقفها لغاية الآن، وهي تربط التسمية بقرار تكتل "لبنان القوي"، وفي حال قرر النائب ​جبران باسيل​ تسمية السفير السابق ​نواف سلام​، فإن "​حزب الله​" سيسمي ميقاتي، واذا لم يسم باسيل احداً، فإن الحزب لن يسمي احداً انسجاماً مع موقف حليفه باسيل، كحال نواب "القوات" الذين اتخذوا قرار عدم التسمية.

وقالت المصادر أن البحث يدور حول عملية تأليف الحكومة اكثر مما هو حول التكليف "الذي بات خلفنا" كما يقول المطّلعون انفسهم. خصوصاً أن مسألة عدم التعاون وتسهيل التشكيل تضر بالقوى التي تعطّل العملية.

وعليه، فإن مؤشرات انخفاض سعر الدولار الى ما دون العشرين الف ليرة لمجرد الحديث عن تكليف رئيس جديد للحكومة، هي دليل على أن الحل السياسي هو الوحيد المطلوب لاعادة الثقة وانعكاس ذلك على وضع الليرة اللبنانية والاقتصاد والمعيشة.

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