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بالفيديو.. الامارات تعلن ضعفها وتطلب حماية الصهاينة

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

يستمر النظام الاماراتي في الغوص بمستنقع الخيانة والتطبيع ليعلن في النهاية عن حاجته لحماية كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم – خاص بالعالم

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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