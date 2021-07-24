الاحتلال يجلط الامارات بقرار لم يكن بالحسبان!

العالم- خاص بالعالم

صحيفة ''إسرائيل اليوم'' حذرت من حدوث ازمة في العلاقات اذا الغت تل ابيب اتفاقية نقل النفط الاماراتي الى العالم، ونقلت الصحيفة عن مصادر في ابوظبي، إنه إذا ألغت الكيان الاتفاقية فانها ستسبب في ازمة في العلاقات مؤكدة ان الغاء الاتفاقية سيعرض اتفاقيات ابراهام للخطر التي وقعتها ابو ظبي مع تل ابيب في اطار تطبيع العلاقات بين الجانبين.

المصادر اعتبرت ان حكومة الاحتلال نقلت رسالة واضحة إلى الإمارات مفادها ان تبادل السلطة في الكيان الاسرائيلي لن يؤدي فقط إلى اسقاط طلب الغاء الصفقة على الفور، بل سيزيد من عزم وزيرة البيئة بشكل اكبر على الغائها.

موقع اكسيوس الامريكي رجح ان تكون الازمة الدبلوماسية الاولى بين تل ابيب وابوظبي كبيرة جداً منذ اعلان التطبيع كاشفاً عن تعليق الامارات خطط لعقد قمة مع الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية ودول عربية اخرى.

ففي تشرين الاول/ اكتوبر الماضي وقعت شركة خطوط انابيب الاوروبية الاسيوية ومقرها تل ابيب، وشركة ميد راد لاندبريج ومقرها الامارات مذكرة تفاهم نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من دول مجلس التعاون الى الاسواق الغربية عبر خط انابيب لنقل النفط بين مدينة ايلات على البحر الاحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط، واثار هذا المشروع قلق مصري من تأثيره على قناة السويس التي تعد الشريان الاساسي لنقل النفط عبر العالم.

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس اسامة ربيع ان مشروع عسقلان سيؤدي الى تخفيض عدد سفن النفط المارة بالقناة بنسبة 16 في المئة.