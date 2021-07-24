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أميركا اللاتينية تتجاوز عتبة الـ40 مليون إصابة بـ«كورونا»

أميركا اللاتينية تتجاوز عتبة الـ40 مليون إصابة بـ«كورونا»
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تجاوزت منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، الأكثر تضرراً في العالم بسبب الجائحة، اليوم (السبت)، عتبة 40 مليون إصابة مُعلَنة بـ«كوفيد - 19».

العالم - الأميركيتان

وارتفع عدد الإصابات في المنطقة، منذ بدء تفشي الفيروس في مارس (آذار) 2020، ليصل إلى 40 مليوناً و73 ألفاً و507، حسب حصيلة أعدتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى أرقام رسمية، في وقت وصل فيه عدد الوفيات في المنطقة من جراء الفيروس إلى أكثر من 1.3 مليون.

وتؤدّي متحوّرة «دلتا» شديدة العدوى إلى تسريع انتشار الفيروس الذي أصاب 192 مليون و942 ألفاً و266 شخصاً في كلّ أنحاء العالم، وأودى بأكثر من 4.1 مليون.

وبعد أميركا اللاتينيّة، تُعدّ أوروبا المنطقة الأكثر تضرّراً، إذ سجّلت 57 مليوناً و229 ألفاً و621 حالة، ومليوناً و192 ألفاً و461 وفاة.

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