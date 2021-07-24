ايران تسابق الزمن بنسبة تطعيم اللقاح لمواطنيها منعاً لانتشار الفيروس الشرير

العالم- خاص بالعالم

وقالت بهاره كريمى المشرفة على التطعيم في مركز "ايران مال" لمراسل قناة العالم: "بما أننا في الذروةِ الخامسة للمرض، ومازالت إحصائياتُ الإصابات كثيرة، فإنّ المواطنين يُقبلون بشكلٍ وافر على التطعيم، وكما هو الحال في كافةِ ارجاءِ البلاد، نرى أنّ أعدادَ المواطنين الذين يتلقَّوْن التطعيم في هذا المركز الصحي في تنامي ايضاً، مايدلُ على ثقةِ المواطنين باللَقاح ونتائجِ تلقي التطعيم".

وتأتي هذه التطورات في الوقتِ الذي تُكافح فيه إيران الجائحة من خلالِ تطعيم اللَقاحات المضادة للفيروس التاجي ومضاعفةِ جهودِها في تطويرِ التطعيمات المحلية. فيما أكدَ المعنيون على ضرورةِ التنسيق الشامل لزيادةِ سرعةِ عمليةِ التطعيم العام والسرعة في توزيعِ اللَقاحات على مراكزِ التطعيم، والتوعيةِ العامة.

وقال مواطن ايراني لمراسلنا: "جئت لأتلقّى التطعيم، وبصفتي كمواطن، أدعو كافةَ المواطنين لتلقي التطعيم، كما أشكرُ كلَ القائمين على عمليةِ التطعيم.

وقالت مواطنة إيرانية: "اليوم تلقّيت جرعةَ التطعيم، ورأيتُ إقبالَ المواطنين على تلقي جرعاتِ التطعيم بشكلٍ متزايد، وإنْ شاءَ الله يتمكّنُ الجميع من تلقي جرعةِ التطعيم، ليأمَنوا شرَ هذه الجائحة وفيروسِها الشرّير".

هذا وبعدَ الصين وروسيا، استوردت ايران الجمعةَ الماضية اولَ شِحنةِ لَقاحاتٍ قادمة من اليابان تفوقُ المليون لَقاح من نوع "أسترزنكا" المنتجة في اليابان، ومن المقرر أنْ تتبعَها شحنةٌ اخرى خلال الأسبوعِ القادم، حيث يفوقُ عددُ لَقاحاتِها المليون و800 الفِ لقاح.

فبهذا الكمِ الهائل من استيرادِ اللَقاحات، والعدد الفائق للقاحاتِ المنتجة داخلَ البلاد يمكن القول إنّ إيران باتت على قابِ قوسين أو أدنى من سد حاجةِ البلاد من اللقاحات لتطعيم ِكافةِ المواطنين.