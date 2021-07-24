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أ ف ب:السلطات الأفغانية تفرض حظر تجول ليليا في 31 ولاية في البلاد من اصل 34 للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم حركة طالبان

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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