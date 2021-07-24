رغم العيد.. الاحزان يخيم على اهالي السجناء البحارنة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء البحارنة مقاطع فيديو لابناء المحكوم عليهم بالاعدام للمطالبة بالافراج الفوري عن اهاليهم.

كما تفاعل النشطاء البحارنة مع الحكم على اطفال البحرين بالسجن لسنوات بالاضافة لاستغلال الاطفال ومحاولة تجنيدهم لصالحهم.

كما علق البحارنة على المطالبات قوية بضرورة محاكمة وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة لمسؤوليته عن ملفات التعذيب والجرائم بحث الشعب البحريني.

واستعرض البرنامج دعوة الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني لحملة تبرعات لمساندة الشعب الفلسطيني تحت عنوان لعينيك يا قدس.