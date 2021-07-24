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الداخلية الافغانية تعلن مقتل 35 من عناصر طالبان وتفرض حظرا للتجول ليلا

الداخلية الافغانية تعلن مقتل 35 من عناصر طالبان وتفرض حظرا للتجول ليلا
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان أن 35 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا نتيجة عمليات شنتها القوات الحكومية الأفغانية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.

العالم- أفغانستان

وجاء في بيان للوزارة نشر على صفحتها في "تويتر" اليوم السبت أن "35 من طالبان، بينهم قيادي، قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات متفرقة عدة شنتها قوات الأمن الوطنية الأفغانية، مدعومة من قوات الجيش الأفغاني، في نواحي نهر سراج ونادعلي وناوه، إلى جانب مدينة لشكر كاه في ولاية هلمند" بحسب البيان.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 262 إرهابيا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة معارك دارت في أراضي ولايات لغمان وننكرهار ونورستان وكونار وغزني وبكتيا وقندهار وهرات وبلخ وجوزجان وهلمند وقندوز وكابيسا.

هذا و فرضت الحكومة الأفغانية حظرا للتجول ليلا في أنحاء البلاد.

وتشهد أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان"، وذلك تزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة والناتو من البلاد المخطط لإتمامه 11 سبتمبر المقبل.

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