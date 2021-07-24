هؤلاء هم اعراب عصرنا

العالم – كشكول

الفقرة الاولى، هي جانب من بيان للمجمع الكنسي العام لكنيسة "المسيح" في امريكا. اما الفقرة الثانية فهي لنائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان، في الفقرة الاولى يتم فيها وصف "اسرئيل" بانها "دولة فصل عنصري"، وفي الفقرة الثانية توصف "اسرئيل" بانها "دولة محترمة".

"أكدت اللجنة على حق العودة للشعب الفلسطيني، وعلى الحق الدستوري للأمريكيين في الاحتجاج على تصرفات الاحتلال من خلال حركة المقاطعة".

"تم التوقيع على اتفاق مع اسرائيل لشراء النبيذ وزيت الزيتون والمحاصيل الزرعية الاخرى".

الفقرة الاولى، جانب من بيان للمجمع الكنسي العام لكنيسة "المسيح" في امريكا. اما الفقرة الثنية هي جانب من الاتفاقية االتجارية التي وقعتها الامارات مع "اسرائيل" لشراء منتجات االمستوطنات الاسرائيلية المقامة على ارض الضفة الغربية، وهي منتجات توقفت حتى شركة "بن آند جيري" الامريكية عن بيعها ، لانها منتجلت مسروقة!.

"نرفض المزاعم القائلة إن أي انتقاد لسياسات الاحتلال الاسرائيلي معاداة للسامية".

"على العرب القضاء على حماس".

الفقرة الاولة هي جانب من بيان للمجمع الكنسي العام لكنيسة "المسيح" في امريكا. اما الفقرة الثانية، فهي تغريدة لخلفان.

نكتفي بهذا القدر من المواقف، لجهات لم نتوقع ان تتخذها نصرة للشعب الفلسطيني، وكذلك مواقف جهات كنا نتوقع ان تقف الى جانب الشعب الفلسطيني، ومن خلال المقارنة بين اصحاب هذه الموقف المتناقضة، عندها فقط سنقف على المعنى الحقيقي لقول الله سبحانه وتعالى:" الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل على رسوله والله عليم حكيم".