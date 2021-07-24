مدينة حرض بحجة شاهد حي على إجرام قوى العدوان بحق المدنيين

العالم- الیمن

وذكر المصدر أن مدينة حرض تعرضت لأكثر من 15 ألف قذيفة وقنبلة وصاروخ سقطت على أحيائها ومنشئاتها منذ بدء العدوان.

وأوضح أن سكان مديرية حرض نزحوا بالكامل إلى عدد من المخيمات والمديريات المجاورة.

وقال المصدر إن أكثر من 70 منشأةً تم تدميرها بالكامل في مدينة حرض معظمها فنادق واستراحات.

وأضاف أنه تم تدمير 50 مدرسة بالكامل من إجمالي 63 مدرسة والبقية تم تدميرها جزئياً وتم حرمان آلاف الطلاب من التعليم.

وكشف أن مدينة حرض القديمة دمرت بشكل كامل من قبل طائرات العدوان ومدافعه في حين تم تدمير ما نسبته 85% من منازل المدينة بشكل عام، وأنه تم استهداف المنازل والمحال التجارية بالكامل والمستشفيات الخَاصـة والطرقات وكل ما يمت للحياة بصلة.

وأشار المصدر إلى أن مدينتي حرض وميدي بحاجة لإزالة المباني كمرحلة أولى ومن ثم إعادة إعمارهما من جديد بحسب مهندسين.