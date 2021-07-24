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نائبة بريطانية تطالب بإطلاق سراح المعتقل البحرینی عبدالجليل السنكيس

نائبة بريطانية تطالب بإطلاق سراح المعتقل البحرینی عبدالجليل السنكيس
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعربت المتحدثة باسم الشؤن الخارجية عن حزب الديمقراطين الاحرار النائبة ليلى موران عن قلقها البالغ بشأن سلامة السجين السياسي البحراني وذوي الاعاقة، الدكتور عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام في ⁧‫البحرين‬⁩.

العالم- البحرین

وقالت موران في تغريدة على تويتر” لقد قضى 10 سنوات في السجن لمعارضته السلمية لحكومته أحث دومينيك راب على لمطالبة بإطلاق سراحه قبل فوات الأوان“.

والدكتور السنكيس أكاديمي بحراني شهير ومدون ومدافع عن حقوق الإنسان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره القيادي في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين خلال الربيع العربي يعاني من مجموعة من المشكلات الصحية المزمنة بما في ذلك متلازمة ما بعد شلل الأطفال ، والتي تتطلب استخدام عكازات أو كرسي متحرك.

وكان قد بدأ إضرابه عن الطعام قبل 16 يومًا ردًا على المعاملة المهينة التي تعرض لها من قبل الضابط محمد يوسف فخرو ، وللمطالبة بإعادة بحوث كتبها في السجن ، والتي كرس لها أربع سنوات على الأقل من العمل.

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نائبة بريطانية تطالب بإطلاق سراح المعتقل البحرینی عبدالجليل السنكيس