نائبة بريطانية تطالب بإطلاق سراح المعتقل البحرینی عبدالجليل السنكيس

العالم- البحرین

وقالت موران في تغريدة على تويتر” لقد قضى 10 سنوات في السجن لمعارضته السلمية لحكومته أحث دومينيك راب على لمطالبة بإطلاق سراحه قبل فوات الأوان“.

والدكتور السنكيس أكاديمي بحراني شهير ومدون ومدافع عن حقوق الإنسان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره القيادي في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين خلال الربيع العربي يعاني من مجموعة من المشكلات الصحية المزمنة بما في ذلك متلازمة ما بعد شلل الأطفال ، والتي تتطلب استخدام عكازات أو كرسي متحرك.

وكان قد بدأ إضرابه عن الطعام قبل 16 يومًا ردًا على المعاملة المهينة التي تعرض لها من قبل الضابط محمد يوسف فخرو ، وللمطالبة بإعادة بحوث كتبها في السجن ، والتي كرس لها أربع سنوات على الأقل من العمل.