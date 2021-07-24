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رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على منفذي جريمة سوق الوحيلات بمدينة الصدر ويؤكد أنهم سيعرضون أمام القانون والشعب ليكونوا عبرة لكل معتد

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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