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الجولاني: سنقوم بالمعركة عندما تصبح الظروف مناسبة!

الجولاني: سنقوم بالمعركة عندما تصبح الظروف مناسبة!
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت تنسيقيات المسلحين إن مسؤول "هيئة تحرير الشام" الارهابية، المدعو "أبو محمد الجولاني"، تحدَّث في اجتماع ضم مجموعة من الإعلاميين في إدلب، أمس الجمعة حول تطورات الأوضاع في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى أنَّ تصريحاته جاءت مكررة ودعائية.

العالم-سوريا

وقال "الجولاني" خلال الاجتماع إن هدف قوات (الجيش السوري) من تصعيد حملتها العسكرية في إدلب هو "استفزاز الفصائل لمعرفة قدراتها العسكرية المتاحة وخلط الأوراق في المنطقة"، حسب كلامه.

وأضاف "الجولاني" أن "أحد أهداف قوات "النظام" هو تحريض الحاضنة الشعبية ضد الفصائل المتواجدة في إدلب"، وأشار إلى "عدم توقع هجوم بري باتجاه جبل الزاوية في الوضع الراهن، ولم يستبعد التصعيد في وتيرة القصف".

وتحدث "الجولاني" عن تحصينات واستعدادات وتعزيزات عسكرية إضافية وغرفة عمليات مشتركة وتطوير للقوات لا سيما في القتال الليلي، واكتساب أسلحة جديدة ونوعية لن يفصح عنها الآن، وفق ما ورد في حديثه خلال الاجتماع.

وأضاف، "سنقوم بالمعركة عندما تصبح الظروف مناسبة ونحن نستعدّ لها، وقمنا بالرد على قصف جبل الزاوية باستهداف تجمعات العدو ومرابض مدفعية وغرفة عملياته وكبدناه خسائر، ولا زالت عمليات الرد مستمرة".

ومن بين النقاط التي تطرق لها "الإشارة إلى حصول الكثير من المفاوضات سابقا على جبل الزاوية وأنهم لم يتخلوا عنه حينها ولن يتخلوا عنه الآن، كونه حصن لمناطق سيطرة الفصائل وقرار السلم والحرب بأيديهم هم"، وفق ما قال.

واختتم بالحديث عن وجود علاقة مع الكثير من الفصائل في ريف حلب الشمالي (الموالية لتركيا) بما يصب في المصلحة العامة وليس لدينا نية بالدخول إلى ريف حلب الشمالي في الوقت الراهن، واعتبر الوجود التركي في مناطقنا مكسب وليس رأس مال، ويجب الاعتماد على أنفسهم.

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