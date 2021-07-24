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نيويورك تايمز تتحدث عن قرار أمريكي بشأن الوجود العسكري في العراق

نيويورك تايمز تتحدث عن قرار أمريكي بشأن الوجود العسكري في العراق
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

لم تستبعد مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض إمكانية أن تحافظ امريكا على وجودها العسكري في العراق على المستوى الحالي، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

العالم-العراق

وفي وقت سابق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ممثلي الحكومتين الأمريكية والعراقية إن واشنطن وبغداد تنويان الاتفاق على أن تغادر القوات الأمريكية من العراق قبل نهاية العام الجاري.

واليوم السبت، رجحت مصادر في البنتاغون وإدارة الرئيس جو بايدن، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن يتم إعلان الطرفين عن مواعيد خروج القوات الأمريكية من العراق متزامنا مع الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في 26 يوليو.

لكن مسؤولين في البنتاغون لم يستبعدوا أن تحافظ واشنطن على قواتها المتواجدة في العراق حاليا وتعدادها 2,5 ألف عسكري، من خلال تغيير وظائفهم "على الورق".

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