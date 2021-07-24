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قائد القوة البحرية للجيش الإيراني يصل إلى روسيا

قائد القوة البحرية للجيش الإيراني يصل إلى روسيا
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

 وصل الأدميرال حسين خانزادي قائد القوات البحرية الإستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مدينة سان بطرسبورغ اليوم السبت، وكان في استقباله مسؤولو البحرية الروسية والسفير الايراني كاظم جلالي .

العالم - ايران

و يزور الأدميرال حسين خانزادي، سان بطرسبورغ بدعوة من وزير الدفاع الروسي لحضور استعراض القوة البحرية الروسية.

وعلى هامش الاستعراض، سيلتقي الأدميرال خانزادي بكبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين الروس ونظرائه من الدول المشاركة.

وستقام مراسم الاستعراض الرئيسي للقوة البحرية الروسية يوم غد الاحد في سان بطرسبورغ.

ووصلت المجموعة البحرية الايرانية المؤلفة من السفينة اللوجستية (المرفأية) مكران والمدمرة سهند الجمعة الى سان بطرسبورغ للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية.

ونظرا لمحدودية مكان الاستعراض ومن ضمنه ضآلة العمق والحجم الكبير للسفينة اللوجستية الايرانية "مكران" فانها ستبقى متوقفة في بداية قناة الفولغا وتلتحق من هناك بالمراسم.

وفي وقت اسبق اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن مشاركة 54 سفينة حربية و 4 الاف عسكري من روسيا وعدد من الدول الاخرى من ضمنها ايران والهند وباكستان في الاستعراض الخامس للقوة البحرية الروسية في الذكرى المئوية الـ 325 لتاسيس الاسطول البحري الروسي.

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