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الخارجية الايرانية:بيان المفوضية الاممية العليا لحقوق الانسان بشان الاوضاع في خوزستان فاقد لأي اعتبار وملئ باتهامات واهية ومعلومات خاطئة

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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