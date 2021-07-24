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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الخارجية الايرانية:بيان المفوضية الاممية العليا لحقوق الانسان بشان الاوضاع في خوزستان فاقد لأي اعتبار وملئ باتهامات واهية ومعلومات خاطئة
الخارجية الايرانية:ألم يجدر بالمفوضية ادانة الحظر الاميركي غير القانوني على ايران بدلا من الخوض في مواضيع تخصصية ليست في نطاق مسؤوليتها
الخارجية الايرانية:استشهاد احد رجال الامن واصابة اخرين دليل اخر على تغلغل عناصر عميلة في صفوف المحتجين لاثارة الفتن واحداث اشتباكات مفتعلة
رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على منفذي جريمة سوق الوحيلات بمدينة الصدر ويؤكد أنهم سيعرضون أمام القانون والشعب ليكونوا عبرة لكل معتد
أ ف ب:السلطات الأفغانية تفرض حظر تجول ليليا في 31 ولاية في البلاد من اصل 34 للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم حركة طالبان
حركة الأحرار الفلسطينية: منح كيان الاحتلال عضوية مراقب بالاتحاد الإفريقي جريمة جديدة وسقوط خطير في وحل العار والخيانة لفلسطين والأمة
مراسلة العالم: القوات الأمريكية تعزز قواعدها في منطقة الجزيرة بادخال حوامات ومعدات لوجستية إلى قاعدتها بالشدادي جنوب الحسكة في سورية
الايراني جواد فروغي يحطم رقما قياسيا في منافسات الرماية ويحرز الذهبية الأولى لايران في أولمبياد طوكيو
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-07-2021
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السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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كيف تشاهد العالم
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