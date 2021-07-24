مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في مسافر يطا

العالم- احتلال

وأفاد الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور أن عددا من مستوطني "حفات ماعون" هاجموا بحماية جنود الاحتلال القرية، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة.

وأشار العمور إلى أن مواطنا أصيب بجروح ورضوض في رأسه، إثر اعتداءات المستوطنين، ونقل للمشفى لتلقي العلاج.

وأضاف العمور أن المستوطنين حاولوا الاعتداء على نشطاء الحماية وشتموهم بألفاظ نابية.

وتصدى أهالي قرية التوانة ونشطاء عزل، لاعتداءات المستوطنين.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على فريق هيئة تسوية الأراضي، واستولوا على جهاز خرائط (GPS) كان بحوزتهم، أثناء عملهم شرق يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطني "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة أم الشقحان شرق يطا، رشقوا فريق هيئة تسوية الأراضي بالحجارة، واستولوا على جهاز رصد "الداتا" (GPS) الخاص بهم.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو 30 ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق.

ومنذ احتلال مدينة الخليل عام 1967م ثم بناء مستوطنة "كريات أربع" يسعى الاحتلال لتحويل المدينة القديمة في الخليل إلى مستوطنة، ساعده في ذلك تقسيم اتفاقية أوسلو للمدينة قسمين، الأمر الذي وضع الخليل والمسجد الإبراهيمي تحت سيطرة الاحتلال بالكامل.