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المغرب يسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا منذ نوفمبر 2020

المغرب يسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا منذ نوفمبر 2020
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

سجل المغرب، السبت، أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" منذ نوفمبر 2020، حيث بلغ هذا المؤشر اليوم 5494 حالة.

العالم - المغرب

وأفادت وزارة الصحة المغربية، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5494، مقارنة مع 1910 أمس الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 575162 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 23525 تعتبر نشطة.

وتعتبر حصيلة السبت أعلى مستوى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المغرب منذ يوم 14 نوفمبر حينما بلغ هذا المؤشر 5875.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 23 وفاة جديدة جراء المرض خلال يوم، بعد أن تم رصد 19 حالة الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9559 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1604 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 542078 بنسبة تعاف تتجاوز 94.2%.

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المغرب يسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا منذ نوفمبر 2020

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