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الدفاع الروسية: رصد 32 عملية قصف من قبل 'النصرة' في منطقة إدلب

الدفاع الروسية: رصد 32 عملية قصف من قبل 'النصرة' في منطقة إدلب
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 32 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

العالم - سوريا

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء السبت: "تم تسجيل 32 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد... وتم رصد 19 عملية قصف في محافظة إدلب، و8 في محافظة اللاذقية و1 في محافظة حلب، و4 في محافظة حماة".

وأضاف كوليت أن مركز حميميم لم يسجل أي عمليات قصف خلال اليوم الماضي من قبل التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا.

وتابع المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

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