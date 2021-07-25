العثور على 160 بيضة متحجرة فى الأرجنتين عمرها 85 مليون سنة

العالم - منوعات

ومن جهتها، قالت عالمة المتحجرات دومينيكا سانتوس: "وجدنا حقلاً كاملاً يحتوى بيوضاً متحجرة لطيور تتميز ببيوض يراوح حجمها بين خمسة وسبعة سنتيمترات"، موضحة أن "هذه البيوض تعود إلى 85 مليون سنة".

واكتشف العلماء هذه البيوض المتحجرة خلال أعمال تجديد في جامعة لا كوماهيو الواقعة في منطقة يعود تاريخها إلى حقبة قديمة، على بعد 1100 كيلومتر إلى الجنوب من بوينس آيرس، وكان يعمل فريق العلماء من الجامعة منذ أسابيع في موازاة أشغال التجديد الجارية على الاعتناء بأية متحجرات يحتمل أن اكتشافها في الموقع.

وقالت العالمة :"علمنا بوجود آثار بيوض متحجرة وعندما بدأ العمل جئنا لمراقبة الموقع ووجدنا أكثر من 160 بيضة"، فيما عبر داريو جوليان لوبيز، عن حماسه تجاه الإحفورات التى عثر عليها، وقال :" "نحن بصراحة متحمسون جداً، إذ لا يتوافر في الأرجنتين حرم جامعي يحوي مثل هذا الكم الكبير من المواد الأحفورية".

وأضاف: "وضعنا متميز لأن المتحف يقع أيضاً في الحرم الجامعي، ومن الرائع أن نكون قادرين على جمع المتحجرات ونقلها إلى متحف الجامعة".

وتعود البيوض المتحجرة إلى مجموعة من الطيور تسمى إنانتيورنيثس كانت شائعة جداً في العصر الطباشيري الممتد ما بين 145 و66 مليون سنة قبل العصر الحالي، وفقا للعالم خوان بورفيرى.

ويقول التقرير "الأرجنتين غنية بالمتحجرات من العصور الثلاثة المهيمنة "الترياسي والجوراسي والطباشيرى" الواقعة ضمن حقبة الدهر الوسيط، واكتُشف فيها أشخاص مختلفون عن أولئك الموجودين في نصف الكرة الشمالى".