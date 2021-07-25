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تصعيد عسكري بين 'قسد' والقوات التركية شمالي سوريا

تصعيد عسكري بين 'قسد' والقوات التركية شمالي سوريا
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أدى مقتل جندين تركيين بصاروخ موجه استهدف سيارتهم العسكرية في ريف حلب الشرقي الى تصعيد عسكري كبير في المنطقة.

العالم - سوريا

حيث تبادلت جماعة “قسد” والقوات التركية في ريف حلب الشمالي القصف المدفعي العنيف، ما خلف إصابات في صفوف الجنود الأتراك والجماعات التابعة لهم، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر إن “قسد” قصفت بالمدفعية نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وقوع خسائر في صفوف الأتراك والجماعات الموالية لهم.

وردت القوات التركية عبر قواعدها في جبل الشيخ عقيل وحزوان، بقصف قرية زويان ورادار والشعالة بريف الباب شرقي حلب.

وقالت المصادر إن القصف التركي توسع ليشمل قرى تل المضيق والسد وغول سروج في ريف حلب.

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