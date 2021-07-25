مقتل جندي سوداني باشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

العالم - السودان

وقالت صحيفة “سودان تربيون" نقلا عن المصادر التي لم تسمها، إن "القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة تصدت لمليشيات إثيوبية وقوات أخرى (لم توضحها) أثناء عمليات تمشيط نفذتها داخل الأراضي السودانية".

وأضافت المصادر أن "عمليات الجيش السوداني كانت في مناطق أم دبلو وحسكنيت وخور سنط قرب جبل أبو رنقل بمحلية باسندة الحدودية بولاية القضارف.

وأوضحت أن "المليشيات الإثيوبية والقوات المدججة بالأسلحة الثقيلة حاولت فلاحة الأراضي السودانية لكن القوات المسلحة وقوات الاحتياط تصدت لها وقطعت الطريق أمامها ما أدى إلى استشهاد العريف آدم إبراهيم التابع الكتيبة 121بالفرقة الثانية مشاة".

ووفق ذات المصادر فقد "انتشرت تعزيزات عسكرية إثيوبية من إقليم الأمهرا المحاذي لولاية القضارف تجاه الأراضي السودانية الحدودية الزراعية بالقرب من المشاريع الزراعية لإسناد ودعم المزارعين الإثيوبيين لفلاحة الأراضي الزراعية السودانية".

وأردفت أنه "في المقابل دفع الجيش السوداني وقوات الاحتياط بتعزيزات مماثلة في مناطق كنينة وباسندة والقلابات".