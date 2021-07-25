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مراكز ميدانية في العاصمة الليبية للتلقيح بعد تفشي فيروس كورونا

مراكز ميدانية في العاصمة الليبية للتلقيح بعد تفشي فيروس كورونا
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أطلقت السلطات الليبية يوم السبت حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا في مراكز ميدانية أقيمت في العاصمة طرابلس، بعد تسجيل تسارع كبير في وتيرة تفشي الوباء في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

العالم - ليبيا

وأعلنت وزارة الصحة الليبية في صفحتها على "فيسبوك" انطلاق "الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد"، موضحة أنه تمت إقامة مراكز ميدانية للتلقيح في ستة أحياء في طرابلس.

وشكلت طوابير طويلة أمام خيم كانت قد نُصبت الجمعة لاستخدامها اعتبارا من السبت كمراكز ميدانية للتلقيح.

وفي 11 يوليو، أغلقت السلطات الليبية المقاهي والمطاعم وعلّقت الدراسة الحضورية في الجامعات وحظرت حفلات الأعراس والتجمعات بسبب تسارع وتيرة تفشي الوباء.

وبعدما كانت حصيلة الإصابات اليومية المسجلة في نهاية أبريل لا تتخطى 400، شهدت ليبيا في الأيام الأخيرة تسارعا كبيرا في وتيرة التفشي، حيث باتت البلاد تحصي يوميا آلاف الإصابات في تطور مرده خصوصا إلى زيادة الفحوص.

ومنذ بداية الجائحة سجلت ليبيا رسميا 229 ألفا و604 إصابات بينها 3344 وفاة، فيما بلغ عدد الملقّحين نحو 500 ألف شخص.

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مراكز ميدانية في العاصمة الليبية للتلقيح بعد تفشي فيروس كورونا