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الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود

الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.

العالم - افريقيا

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون التي تقاتل إلى جانب نيجيريا وتشاد جماعة بوكو حرام، ومسلحي داعش الإرهابي، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال لازار ندونجو، وهو مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال إن "مجموعة كبيرة هاجمت موقع الجيش، في ساجمي فجر السبت.. كانوا على متن مركبات ودراجات نارية وبعضهم كان مترجلاً".

وأكد التلفزيون الرسمي في الكاميرون حصيلة القتلى على تويتر، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن الهجوم.

ونقلت الوكالة عن مصدران عسكريان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن 8 جنود على الأقل قُتلوا وأُصيب عدد آخر.

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