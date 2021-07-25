%99 من الذين يموتون بكورونا يجمعهم شيء واحد.. ما هو؟

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نبدأ مع السؤال الأول حيث يقول خبراء في الولايات المتحدة إن 99% من وفيات كوفيد-19 هم من الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم.

وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ودخول المستشفيات والوفيات مرة أخرى مع انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، باعتبارها السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة.

ووفقا لمسؤولي الصحة العامة، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، والذين توفوا بسبب المرض، لم يتم تطعيمهم، وفق تقرير نشره موقع "سي نت" (cnet).

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، إن أكثر من 97% من حالات دخول المستشفى من فيروس كورونا في الوقت الحالي هي لأشخاص غير محصنين، مضيفة "هناك رسالة واضحة قادمة: لقد أصبح هذا جائحة غير الملقحين".

في أوائل يوليو/تموز، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، لشبكة "سي بي إس" (CBS) إن 99.2٪ من وفيات كوفيد-19 هي الآن لأشخاص غير محصنين.

وفي تكساس، 99.5% من الأشخاص الذين ماتوا بكوفيد-19 من 8 فبراير/شباط إلى 14 يوليو/تموز لم يتم تطعيمهم، وفقا لتقرير في "تكساس ترايبن" (Texas Tribune).

لماذا يصاب الحاصلون على اللقاح بالعدوى؟

تجلت سرعة تفشي سلالة دلتا بين الأشخاص الحاصلين على اللقاح في الولايات المتحدة حين استضافت مدينة صغيرة في ماساتشوستس أكثر من 60 ألف شخص دون أقنعة خلال احتفالات يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز الجاري، وانتهى الأمر بتسجيل ما لا يقل عن 256 إصابة بالفيروس، وكان حوالي ثلثي الإصابات لأشخاص تم تطعيمهم في وقت سابق.

وفي تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية، تقول الكاتبة أبورفا ماندافيلي إن مثل هذا الأمر تكرر في كامل أنحاء الولايات المتحدة، وهو ما يظهر أن اللقاحات ليست حلا سحريا ضد الفيروس، رغم أنها تقلص من خطورته إلى حد كبير.

لكن وفقا للخبراء، لا تعد نسبة انتشار العدوى بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم مرتفعة، كما أن هذه الحالات لا تستوجب في معظمها دخول المستشفى، ولا تسبب الوفاة. وحسب الأرقام الرسمية، فإن أكثر من 97% من الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب كوفيد-19 هم من غير الحاصلين على اللقاح.

وقد صرح الدكتور فاوتشي، الخميس الماضي، أن التقارير الواردة عن حالات العدوى لا تعني بالضرورة أن اللقاحات ليست فعالة، مضيفا أن "نجاح اللقاح يعتمد على الوقاية من المرض".

يمكننا القضاء على الوباء

في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية، قال الكاتب فريد زكريا إن ما يبنيه العلم تدمره السياسة. إذ لا تزال الولايات المتحدة تكافح من أجل تطعيم 60% من السكان البالغين بشكل كامل رغم وجود إمدادات كافية من اللقاح، وهو ما يعني أن القضاء على الوباء سيبقى هدفا بعيد المنال. وحتى مع توفر الأدوات اللازمة لإنهاء هذه المأساة، لا يزال الكثيرون يفضلون التعايش مع الفيروس.

وأشار الكاتب إلى أن المشاعر المناهضة للتطعيم لا تجد صدى لها في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا في العديد من الدول حول العالم.

لكن في الولايات المتحدة بالتحديد، تنشر القوى السياسية الرئيسية معلومات مضللة على نطاق واسع حول مرض مميت. وبما أن المعلومات المضللة الأميركية أصبحت عالمية، فإن ذلك يضفي عليها نوعا من الشرعية ويشجع مناهضي التطعيمات على التشبث بمواقفهم.

كما تشهد فرنسا أيضا انتشار المشاعر المناهضة للتطعيم، لكن يبدو أن القيادة السياسية قد غيرت رأيها، إذ أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا أنه سيفرض على العاملين في قطاع الصحة تلقي اللقاح. فضلا عن ذلك، لن يسمح لغير الملقحين بدخول المطاعم والمقاهي أو الذهاب إلى المسارح ودور السينما أو ركوب القطارات والطائرات.

ورغم أن جواز سفر اللقاح الجديد قد أثار سخط المواطنين، فإن ملايين الفرنسيين سجلوا لتلقي اللقاح منذ إعلان ماكرون هذه القواعد. في المقابل، يواصل قادة المعارضة في فرنسا انتقاد هذه السياسة بشدة دون نشر معلومات مضللة.

وقال الكاتب إن بايدن يحتاج إلى أن يكون صارما، ويوضح أنه لا يحق لأحد في بلد الحريات فعل أي شيء يعرض حياة الآخرين للخطر أو يمثل عبئا عليهم.