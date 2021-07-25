177 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا.. ومجموع الاصابات بلغ 23.5 ألف حالة

العالم - موريتانيا

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن جرى تسجيل وفاة 8 حالات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 528 حالة، فيما تعافت 88 حالة من المصابين؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 21 ألفا و256 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.