شاهد.. الكاظمي يغادر بغداد في زيارة رسمية الى واشنطن

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي توجه، اليوم الاحد، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الإهتمام المشترك".

وقال الكاظمي قبيل مغادرته بغداد، إن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الامريكية، مبنية على أسس الإحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات"، مشيرا الى ان "الزيارة تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على اساس المصلحة الوطنية العراقية".