أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 25 يوليو2021

حمايت ..

- تدشين خط انابيب " كوره- جاسك " , نقلة استراتيجية ايرانية في تصدير النفط

ايران..

- تيار المقاومة لوزير الخارجية العراقي.. التواجد الامريكي يتنافى مع المصالح الوطنية

جوان ..

- القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مرتفعات شبوه الاستراتيجية

آفتاب يزد ..

- عصائب اهل الحق العراقية .. التواجد العسكري الامريكي في العراق يخدم الكيان الصهيوني

آرمان ملي ..

نتائج اخر استطلاع للرأي بامريكا عكست تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس جو بايدن

وطن امروز...

- البرلمان الفرنسي يصادق على لائحة حكومة ماكرون المعادية للاسلام والمسلمين

ابتكار ...

- وزير الخارجية الروسي ينتقد بشدة اجواء الترويع من الاسلام في اوروبا

شرق ..

- هل اقترب الاتفاق النووي من الانهيار؟ .. واشنطن تتحرك لعرقلة صادرات ايران النفطية للصين

كيهان ..

- المقاومة العراقية .. لن نسمح ببقاء ولو جندي امريكي واحد في العراق

رسالت ...

- دراسة لمؤسسة ابحاث بريطانية تفضح تخصيص لندن ميزانية خاصة لتمويل تنظيمات ارهابية

خراسان ..

- دمشق .. هناك مخطط لاقامة منطقة ادارة ذاتية شمال غرب البلاد لاضعاف سوريا والشرعية

سياست روز..

- القوى الشعبية وفصائل المقاومة العراقية .. الانسحاب الكامل الخيار الوحيد امام امريكا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

جوان ...

صحيفة جوان كتبت عن العلاقات العراقية الامريكية في مقالها (مباحثات استراتيجية للهيمنة الكاملة على العراق ).. تتحرك امريكا للالتفاف على قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج القوات الامريكية من العراق وذلك بشكل مخادع عبر الاعلان عن استعدادها لسحب قواتها المقاتلة مع ابقاء مستشارين ومدربين، ( ان ما تريده امريكا هو تكريس هيمنتها على العراق عبر ابرام اتفاق مع الكاظمي يعبد الطريق امام تحقيق هذا الهدف).

اتفاق كشفت صحف ومحافل امريكية عن طبيعته قبيل وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن / والاتفاق ينص على انسحاب القوات الامريكية حتى نهاية العام مع بقاء خبراء ومستشارين./ ولكن فصائل المقاومة العراقية اكدت ان لعبة التغيير الظاهري لمهام القوات الامريكية هذه لن تخدع احد وان المقاومة لن تسمح ببقاء ولو جندي امريكي واحد .

آرمان ملي ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( الاولوية لايران بالنسبة للسعودية ).. كتبت صحيفة آرمان ملي .. بعد فشل كل السياسات السعودية في سوريا ولبنان واليمن , ووسط تزايد مخاوفها من الانكفاء الامريكي الاقليمي , تبدي السعودية اهتماما متزايدا بتهدئة الاجواء مع ايران ولحل المشاكل العالقة بين البلدين، ( ان السعودية التي اندفعت في تشجيع الامارات والبحرين على الاعتراف "باسرائيل" تتردد بشكل كبير اليوم في خوض نفس المسار) فالى جانب خوفها على ما تبقى من مكانتها بالعالم الاسلامي , تضع الرياض الاولوية في سياساتهاالاقليمية لحل المشاكل مع ايران, ومن المستبعد وانطلاقا من هذه الرؤية ان تخوض طريق الاعتراف بالكيان الصهيوني الان , فاي خطوة كهذه ستزيد من المسافة مع ايران وهو ما لاتريده السعودية في ظل مشاكلها والاوضاع الاقليمية والدولية.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( قلق بايدن من انتخابات عام 2024 ).. تحولت تحركات الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب للعودة للبيت الابيض الى كابوس للرئيس الحالي جو بايدن الذي لم يكن ياخذ ضجيج ترامب بشان العودة للبيت الابيض على محمل الجد ابدا بعد سلسلة هزائم واحباطات ترامب، ( ان بايدن قلق اكثر اليوم ازاء تحرك ترامب لضمان ترؤسه للحزب الجمهوري لخوض انتخابات الكونغرس النصفية العام المقبل).

فمثل هذا التحرك يعني ان ترامب يخطط وبعيدا عن اسلوبه الفوضوي المعروف, لتعبيد الطريق امام تحقيق حلمه بالعودة للبيت الابيض بالاتكاء على دعم جمهوري كامل والاعداد لانهاء سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس ./ وبالطبع يأمل بايدن ان تؤدي القضايا القانونية العديدة التي تلاحق ترامب الى وقف طموحاته .

آفتاب يزد...

صحيفة آفتاب يزد كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( تحركات غربية سعودية لاضعاف مكانة حزب الله).. تلعب سفارات امريكا والسعودية وفرنسا دورا سلبيا خطيرا في تصعيد اجواء الازمة في لبنان لالقاء المسؤولية على كاهل حزب الله، ( ان امريكا والسعودية وفرنسا تتحرك بشتى السبل لدفع الامور باتجاه تشكيل حكومة لبنانية جديدة تعمل على تهميش المقاومة).

في هذا السياق طرح سعد الحريري وصفة ماكرون كاساس لتشكيل حكومة جديدة وهي وصفة تهمش حزب الله وتيار المقاومة بشكل عام / الحريري حاول تمرير هذه الوصفة اشهر عديدة على حساب الاوضاع الداخلية ورغم تفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية / وما يحدث اليوم هو محاولة هذه السفارات والتيار الموالي للغرب القاء مسؤولية الازمة على كاهل حزب الله والمقاومة عبر نشر شائعات كاذبة لصب الزيت على نيران غضب المواطنين بسبب الازمة .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في تعليقها ( زيارة لواشنطن ).. من المقرر ان يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة رسمية يوم غد لامريكالاجراء رابع جولة مباحثات استرتيجية سيتصدر موضوع مستقبل القوات الامريكية في العراق جدول اعمالها، ( ان امريكا تحاول اقناع العراقيين بكونها جادة بشأن الانسحاب من العراق ولكن وراء هذا الموقف مخططا كبيرا ) امريكا تتحدث عن سحب قواتها المقاتلة فحسب في الواقع وتتلاعب بالالفاظ للايحاء وكأنها ستنسحب بالكامل حتى نهاية العام , الا ان مخططها وحسب الادلة والمؤشرات يتضمن الابقاء على قوات خلف يافطات مستشارين ومدربين وغير ذلك, مع اقامة قواعد صغيرة في كردستان العراق بموافقة ادارتها الذاتية وفي المناطقة الحدودية السورية مع العراق./ وبهذه الخطوات والتحركات الامريكية لن يكون هناك انسحاب واقعي كما ستعمل امريكا على تكريس نفوذها,

حمايت ..

صحيفة حمايت نشرت تقريرا حول الاجواء في الساحة البنانية يحمل عنوانا يتحدث عن ( احتمال تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة).. ( تتحدث محافل اعلامية وسياسية لبنانية عن احتمال تكليف رئيس الوزراء الاسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة ) وحسب هذه المحافل نجيب ميقاتي مطروح تماما في قائمة المرشحين لتشكيل حكومة جديدة بلبان بعد تنحي سعد الحريري مؤخرا عن المهمة بعد اشهر طويلة من تكليفه .

يبدو ان ميقاتي يحظى على تاييد تيارات سياسية مهمة لكنه يواجه تحفظات جديد من اخرى تعتبره المرشح المفضل للغرب، ومن بين الاسماء الاخرى المطروحى لتولي هذه المهمة ابرزها نواف سلام مندوب لبان السابق في الامم المتحدة .