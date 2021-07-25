ما يريده حزب الله تشكيل حكومة لمصلحة الناس وليس لمصلحة السياسيين

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وأكد السيد إبراهيم أمين السيد في احتفال بذكرى انتصار تموز 2006 في مركز الامام الخميني (قدس سره) الثقافي في بعلبك أنّ "حزب الله سيفعل كل ما بوسعه لرفع الذل والإهانة عن الشعب ولا يمكن أن يبخل بأيّ شيء يستطيع تقديمه.

وأشار سماحته إلى أنّ ما قامت به المقاومة في حرب تموز يصبّ في سياق هدم الكيان وزواله وواهم من يظن أنها قد تغادر مواقعها الإستراتيجية أياً كانت الظروف"، مشددًا على أنّ "عظمة إنتصار المقاومة في حرب تموز أنه أسس لهزيمة الكيان الصهيوني.

وخلص إلى أنّ "انتصار تموز دفع الكيان الغاصب لطرح علامات إستفهام عن مصيره ومستقبله والإعراب عن قلقه إزاء ذلك بشكل واضح.