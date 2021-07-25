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إبراهيم أمين..

ما يريده حزب الله تشكيل حكومة لمصلحة الناس وليس لمصلحة السياسيين

ما يريده حزب الله تشكيل حكومة لمصلحة الناس وليس لمصلحة السياسيين
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

لفت رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد إلى أنّ حزب الله لا يكترث لأيّ رئيس مكلّف يجري إختياره لتأليف الحكومة بل ما يريده هو أن تتشكل الحكومة لمصلحة الناس وليس لمصلحة السياسيين.

العالم_لبنان

وأكد السيد إبراهيم أمين السيد في احتفال بذكرى انتصار تموز 2006 في مركز الامام الخميني (قدس سره) الثقافي في بعلبك أنّ "حزب الله سيفعل كل ما بوسعه لرفع الذل والإهانة عن الشعب ولا يمكن أن يبخل بأيّ شيء يستطيع تقديمه.

وأشار سماحته إلى أنّ ما قامت به المقاومة في حرب تموز يصبّ في سياق هدم الكيان وزواله وواهم من يظن أنها قد تغادر مواقعها الإستراتيجية أياً كانت الظروف"، مشددًا على أنّ "عظمة إنتصار المقاومة في حرب تموز أنه أسس لهزيمة الكيان الصهيوني.

وخلص إلى أنّ "انتصار تموز دفع الكيان الغاصب لطرح علامات إستفهام عن مصيره ومستقبله والإعراب عن قلقه إزاء ذلك بشكل واضح.

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