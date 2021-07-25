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الحظ يبتسم لسائقة أوبر.. ماذا حدث؟

الحظ يبتسم لسائقة أوبر.. ماذا حدث؟
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

بالنسبة لأولئك الذين يظنون بأن الحظ يعاندهم دائما، ربما تغير القصة التالية من هذه النظرة السوداوية. امرأة فازت بجائزة كبرى بعد محاولات مستمرة.

العالم - منوعات

وفي التفاصيل ربحت سائقة في شركة "أوبر إيت" الخاصة بتوصيل الطعام، مبلغ ربع مليون دولار في اليانصيب.

وقالت الفائزة التي اكتفت بوصف اسمها بـ"الأم الممتنة" إنها والدة لخمسة أطفال وتبلغ من العمر 47 عاما.

وعلمت "الأمم الممتنة" التي تعيش في ولاية مريلاند بالفوز الكبير بينما كانت جالسة في سيارتها منتظرة انطلاقها في مهمة تسليم وجبة طعام لأحد الزبائن، حيث تفحص تطبيق اليانصيب الموجود في هاتفها الذكي.

وكان وقع المفاجأة السعيدة مذهلا على المرأة عندما رأت الرقم الكبير، وقالت إنها أصيبت بحالة من الجنون بعدما ربحت 250 ألف دولار.

ولم يكلفها هذا الفوز الكبير سوى بطاقة يانصيب ثمنها 10 دولارات فقط.

وقالت إن أول أمر ستقوم به هو أنها لن تعمل مع شركة "أوبر".

وكانت "الأم الممتنة" في السابق تواظب باستمرار على شراء بطاقات اليانصيب، لكنها كان تقصر الشراء على بطاقتين أو ثلاثة على الأكثر، وغالبا ما يتم ذلك أثناء إيصالها وجبات الطعام إلى الزبائن.

وعلى الرغم من فوزها بجوائز صغيرة هنا وهناك في الماضي ، بما في ذلك مبلغ 1500

دولار، إلا أن جائزة ربع مليون دولار كانت الأكبر في حياتها.

وتخطط "الأم الممتنة" لاستخدام الجائزة في سداد الديوان وتقديم الدعم المالي لأطفالها، فضلا عن دفع دفعة أولى لشراء منزل.

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