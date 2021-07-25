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هاشتاغ .. أحداث خوزستان بين كلام قائد الثورة وفبركة الاعداء

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعا قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي خامنئي الى ضرورة الاهتمام بأهالي محافظة خوزستان مشددا على أن هؤلاء الأهالي هم الذين كانوا في الصفوف الأمامية للمشاكل خلال السنوات الثمانية من الدفاع المقدس ، وقد صمدوا أمامها ببسالة.

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وفيما حاولت وسائل اعلام عالمية وعربية قلب الحقائق فيما يتعلق بما جرى في خوزستان والذي اقتصر على اعتراض السكان على شحة المياه الخاص بالزراعة والمواشي ، فقد فنّد اهالي بعض الضحايا تلك الادعاءات ..

قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي تنقل صورا من شباب في خوزستان على انهم قتلوا خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة خلال الايام الاخيرة ، ليخرجوا بانفسهم ويفندوا اكذوبة مقتلهم ويعلنوا انهم احياء يُرزقون.

في هذا السيار كتب علي في حسابه في موقع تويتر قائلاً:"علي شمخاني أمين المجلسِ الاعلى للأمن القومي في إيران : صدرت تعليمات لقوات الأمن بالإفراج فورا عن معتقلي أحداث خوزستان الأهواز الأخيرة الذين لم يرتكبوا أي أعمالٍ اجـرامية واعتبر شمخاني أنّ الاحتجاج حقٌ طبيعي ومقبولٌ في الجمهوريةِ الإســلامية".

بلال محمد الحكيم غرد بدوره:"احداث خوزستان يجب ان تُقراء بدون عواطف .. صحيح للمخابرات الاجنبية دور ..ولكن هل كان لاي مخابرات في العالم ان تتمكن من التأثير لو لم يكن هناك ثغرات وتراكمات!!؟ لم تعمل المخابرات الا انها نظمت ونسقت وروجت خروج الناس. لا تترك ثغرات ايها المقاوم يا صاحب القضايا العظيمة فالعدو متربص".

هادي حيدر كتب في حسابه:"السيد خامنئي يُعلّق على احتجاجات خوزستان: لايمكن معاتبة المواطنين عن آرائه"..

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