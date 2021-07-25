لبنان.. هل طريق التكليف سالكة لصالح ميقاتي؟

العالم_لبنان

و حسب بعص مصادر سياسية في بيروت اليوم الاحد تتجه الاكثرية النيابية غدا الاثنين الى تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة وفق الممؤشرات والمعطيات التي توافرت في الساعات الماضية، وفي ضوء المشاورات المكثفة التي سجلت في الايام القليلة الماضية، ونشطت امس بعدة عودة ميقاتي والحريري الى بيروت.

ونقل مصدر مطلع لصحيفة الديار عن مرجع بارز قوله ان الامور ماشية باتجاه تسمية ميقاتي، لكن تظهير وتأكيد هذا التوجه يفترض ان يحسم في الساعات المقبلة.

وفي بعبدا قالت مصادر القصر ان كلام الرئيس اللبناني ميشال عون واضح فتسمية الرئيس المكلف متوقف على موقف الكتل النيابية، والرئيس مستعد للتعاون مع الرئيس ميقاتي او اي شخص يسميه المجلس النيابي.

وردا على سؤال حول حسم اجراء الاستشارات النيابية في موعدها غداً، قالت المصادر ان الاستشارات هي في موعدها طالما لم تتقدم اية كتلة بطلب تأجيلها مرفقا بتعليل وتبرير لهذه الغاية.

في هذا الصدد ان اية كتلة لم تبد في الساعات الماضية استعدادا لتقديم مثل هذا الطلب. وان الاجواء تؤشر الى ان الاستشارات ستجري غدا وفق البرنامج الذي اعدته رئاسةالجمهورية.

واضافت المعلومات ان بعبدا هي في اجواء اجراء الرئيس عون للاستشارات النيابية الملزمة غدا، مع العلم ان لجوء اي كتلة لطلب التأجيل المبرر ممكن لكنه مستبعد بنسبة كبيرة.

ووفقا للمعلومات ورصد الاجواء والمشاورات التي نشطت في الساعات الماضية بعد عودة ميقاتي والحريري الى بيروت فان تسمية الاول صارت شبه محسومة، ويتوقع ترجمتها في استشارات الغد.

وقالت مصادر سياسية مطلعة ان هناك اكثرية وازنة ستسمي ميقاتي رغم عدم تسمية تكتل التيار الوطني الحر وكتلة "القوات اللبنانية" له. مشيرة الى ان الرئيس بري لعب دورا مهما في بلورة وتأمين توجه الاكثرية النيابية نحو تسمية ميقاتي، مركزا على التوافق والغطاء السنّي لا سيما من قبل الحريري وكتلته النيابية ورؤساء الحكومات السابقين، وكذلك على تأمين تأييد نيابي مسيحي كما حصل في تكليف الرئيس الحريري.

وتضيف المصادر ان الجهود التي بذلت في هذا المجال اسفرت عن نتائج ايجابية تتمثل بموافقة الحريري على تسمية ميقاتي ودعمه في الاستشارات وفي تأليف الحكومة وفق المعايير والثوابت التي لا يمكن النزول تحت سقفها وابرزها حكومة اختصاصيين من دون ثلث معطل لاي طرف من الاطراف.

وفي رصد للمواقف قبل خروجها الى العلن علمت الديار ان ميقاتي سيحصل على ما بين 65 و70 صوتا من دون احتساب اصوات كتلة حزب الله الذي ربما تتجه الى عدم تسميته اذا ما اتخذ التيار الوطني الحر موقفا مماثلا ولم يسم السفير نواف سلام. اما في حال سمت كتلة التيار السفير سلام فان الحزب يتجه الى تسمية ميقاتي.

و في السياق مصادر سياسية كشفت لجريدة الانباء الإلكترونية عن التردد الذي يسود غالبية الكتل السياسية في موضوع التسمية، وإنْ تكن حظوظ نجيب ميقاتي هي الأوفر لغاية هذه اللحظة، فالسفير نواف سلام حدّد خياراته بالقبول بتشكيل الحكومة شرط منحه صلاحيات استثنائية، وهذا الشرط لن يقبل به الثنائي الشيعي أمل وحزب الله لأنهما يخشيان الصلاحيات الاستثنائية فهي تشكل لديهما "نقزة" وخاصة حزب الله الذي يعطيها أبعادا كثيرة. وبناء عليه يبدو الرئيس ميقاتي الأوفر حظاً.

إلا أن المصادر أعربت عن خشيتها من الوصول الى الاستشارات قبل الاتفاق على الاسم ما قد يستدعي حينها تأجيلها الى وقت آخر.