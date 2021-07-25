فرنسا: مسيرة لـ'السترات الصفراء' ضد قواعد كبح كورونا

العالم - اوروبا

يطالب المشروع، الجميع بالحصول على بطاقة صحية خاصة بمرض "كوفيد-19" لدخول المطاعم والأماكن المغلقة الأخرى وفرض تطعيم فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ناقش المشرعون في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون، بعد الموافقة عليه في مجلس النواب.

وعاودت الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعها مجدداً، فيما تزايد الطلب على العلاج في المستشفيات من جديد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسراع بوتيرة التطعيم لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر وتجنب اللجوء إلى عمليات إغلاق جديدة.

ومعظم البالغين الفرنسيين تلقوا جرعتي لقاح، كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبيتهم يؤيدون الإجراءات الجديدة.

لكن هناك شريحة من الفرنسيين ترفض اللقاح، حيث خرج المتظاهرون في مسيرة عبر باريس في واحدة من عدة مظاهرات تم التخطيط لها يوم السبت، يهتفون «حرية! حرية!».

واحتج أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا ضد هذه الإجراءات، من بينهم سياسيون ونشطاء يمينيون متطرفون، بالإضافة إلى متظاهرين غاضبين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأسباب مختلفة.

ويستغل الأعضاء الباقون في حركة السترات الصفراء في فرنسا، ومعظمهم من المتطرفين، أيضاً مشروع قانون قيود الفيروس لمحاولة إحياء الحركة، التي بدأت في عام 2018 كانتفاضة واسعة النطاق ضد الظلم الاقتصادي، وأدت إلى أشهُر من الاحتجاجات تميزت بالعنف بين المتظاهرين والشرطة.

لكن المظاهرات هدأت بعد تهدئة الحكومة الفرنسية العديد من مخاوف المتظاهرين.