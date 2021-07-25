وزير الصحة الايراني: قطعنا طريق 20 عاما بعام واحد في انتاج لقاح كورونا

العالم - ايران

وقال نمكي في تصريح صحفي اليوم الاحد على هامش لقائه رئيس مؤسسة "فينلي" الكوبية: لقد تبادلنا وجهات النظر العلمية مع رئيس مؤسسة "فينلي" الكوبية وتدارسنا موضوع فاعلية اللقاح المشترك وانه بامكانه ان يعمل كلقاح ناجح على مستوى العالم.

واعتبر وزير الصحة فيروس كورونا الجديد بانه يختلف تماما عن سلالاته السابقة وستكون له تحورات متتابعة وقال: اننا نتوقع بان تكون تحورات الفيروس شديدة بحيث لا يكون له اي شبه بفيروس ووهان.

واضاف: ان المؤسسات العلمية على مستوى العالم وايران وكوبا تعد نفسها لصنع لقاحات جديدة وستتم متابعة هذا الامر بصورة علمية ومستمرة.

واكد وزير الصحة بان ايران قطعت طريق 20 عاما بعام واحد في انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واضاف: ان الوزارة ستتسلم اسبوعيا مليونا و 200 الف جرعة من لقاح "بركت" محلي الصنع كما سيتم عرض اللقاح المشترك المنتج مع روسيا ولقاح "باستور" (المنتج مع كوبا بصورة مشتركة) كما حصل لقاح "سبوتنيك" الايراني على شهادة تاييد من مؤسسة الابحاث الطبية الروسية "غامالايا".

واكد نمكي متابعة واردات لقاح كورونا، ووعد بتلقيح جميع الافراد فوق 60 عاما والمصابين بامراض خاصة ومستعصية وقال: لقد ابلغا محافظات مثل خوزستان وسيستان وبلوجستان وبوشهر وهرمزكان وخراسان جنوبي كاماكن يمكن ان يدخل فيروس "دلتا" عن طريقها الى البلاد من الدول الجارة بتطعيم الافراد فوق 50 عاما فيها فضلا عن تطعيم الافراد فوق 18 عاما في جزر الخليج الفارسي ما عدا كيش وقشم.

واوضح بانه سيتم البدء خلال الشهر الجاري بتطعيم الشرائح المعرضة للاصابة بنسبة عالية مثل سائقي سيارات الاجرة والحافلات والمترو والطائرات والمعلمين واساتذة الجامعات وقال: انه من المقرر ايضا الانتهاء من تطعيم سائر الشرائح المعرضة لخطر الاصابة مثل الافراد الذين يعانون من الفشل الكلوي والامراض الخاصة.