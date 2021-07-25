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مصادر محلية بريف الحسكة: اجتماع وشيك هذا اليوم بين وفد من القوات الامريكية و عدد من ابناء المنطقة في قرية حاموكر من أجل تشكيل فصيل جديد

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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