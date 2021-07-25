اطلاق العدو الاسرائيلي النار على رعاة الماشية يستدعي تحركا من الحكومة

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واضاف هاشم اليوم الأحد ان هذا العمل يؤكد طبيعته العدوانية ونواياه تجاه وطننا وما يجري من اعتداءات واستفزازات بشكل شبه يومي يستدعي تحركا من ​الحكومة​ والتقدم بشكوى لدى ​مجلس الامن الدولي​ لكشف هذه الممارسات.

واضاف ان هذه الممارسات العدوانية لم تكن بهذا التمادي لولا الغطاء و​الدعم​ الاميركي الدولي الذي يحظى به الكيان الصهيوني والذي جعل منه استثناءا وسمح له بارتكاباته وممارساته ​العنصرية​ حيث كان من الممكن ان تتوسع اكثر لولا معادلة توازن الرعب والردع الذي اسسست له تضحيات ​الشعب اللبناني​ والشعب الفلسطيني الذي يتحمل هذه الايام عنصرية العدو الاسرائيلي بتواطؤ وصمت دولي عربي واسلامي وهذا يتناقض مع ابسط قواعد حقوق الإنسان وكرامته.