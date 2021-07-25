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اطلاق العدو الاسرائيلي النار على رعاة الماشية يستدعي تحركا من الحكومة

اطلاق العدو الاسرائيلي النار على رعاة الماشية يستدعي تحركا من الحكومة
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر ​ النائب اللبناني ​قاسم هاشم​ ان ما اقدم عليه ​العدو الاسرائيلي​ على حدود ​مزارع شبعا​ باطلاقه النار على رعاة الماشية هو اعتداء لطالما كرره، وانتهاك للسيادة الوطنية وخرقا للقرارات الدولية التي لم يلتزم بها يومًا.

العالم_لبنان

واضاف هاشم اليوم الأحد ان هذا العمل يؤكد طبيعته العدوانية ونواياه تجاه وطننا وما يجري من اعتداءات واستفزازات بشكل شبه يومي يستدعي تحركا من الحكومة والتقدم بشكوى لدى مجلس الامن الدولي لكشف هذه الممارسات.

واضاف ان هذه الممارسات العدوانية لم تكن بهذا التمادي لولا الغطاء و​الدعم الاميركي الدولي الذي يحظى به الكيان الصهيوني والذي جعل منه استثناءا وسمح له بارتكاباته وممارساته العنصرية حيث كان من الممكن ان تتوسع اكثر لولا معادلة توازن الرعب والردع الذي اسسست له تضحيات الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني الذي يتحمل هذه الايام عنصرية العدو الاسرائيلي بتواطؤ وصمت دولي عربي واسلامي وهذا يتناقض مع ابسط قواعد حقوق الإنسان وكرامته.

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