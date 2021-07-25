الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

افغانستان..اعتقال مدبر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي بكابول

افغانستان..اعتقال مدبر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي بكابول
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية مرويس ستانكيزاي أنه تم اعتقال منظم الهجمات الصاروخية على القصر الرئاسي، خلال صلاة عيد الأضحى، مع 3 آخرين في العاصمة كابول،اليوم الأحد.

العالم - افغانستان

تم إجراء الاعتقالات، خلال عملية شنتها القوات الخاصة الأفغانية على منطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة.طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

وقال ستانكيزاي إن «اسم المنظم الرئيسي هو مؤمن، وكان متورطاً أيضاً في العديد من الهجمات بمنطقة بانغمان في كابول». وأضاف أن «جميع هؤلاء الأشخاص أعضاء من طالبان»، التي لم تعلق بعد على الأنباء.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي سقوط 3 صواريخ على العاصمة كابول، أثناء أداء رئيس البلاد أشرف غني، وكبار الساسة صلاة عيد الأضحى.

روابط ذات صلة

هجوم صاروخي قرب القصر الرئاسي الأفغاني خلال صلاة عيد الأضحى + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير السوري بطهران: العلاقات مع ايران متينة وليس لها مثيل

ليبيا... مفوضية الانتخابات تنفي وجود خلل في منظومة التسجيل

تونس... اندلاع حريق في جبل زغدود والجيش يتدخل

شاهد .. مباحثات ليبية في إيطاليا حول ايجاد قاعدة دستورية جديدة

ظروف صعبة على السوريين.. المحيسني امام مائدة كبيرة يصلي لعودة المعارك

مؤسسة 'فلسطينيي أوروبا' تختار كوبنهاجن لعقد مؤتمرها التاسع عشر 