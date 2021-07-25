افغانستان..اعتقال مدبر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي بكابول

العالم - افغانستان

تم إجراء الاعتقالات، خلال عملية شنتها القوات الخاصة الأفغانية على منطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة.طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

وقال ستانكيزاي إن «اسم المنظم الرئيسي هو مؤمن، وكان متورطاً أيضاً في العديد من الهجمات بمنطقة بانغمان في كابول». وأضاف أن «جميع هؤلاء الأشخاص أعضاء من طالبان»، التي لم تعلق بعد على الأنباء.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي سقوط 3 صواريخ على العاصمة كابول، أثناء أداء رئيس البلاد أشرف غني، وكبار الساسة صلاة عيد الأضحى.