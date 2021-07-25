شاهد .. القوات الافغانية تبني إستراتيجية جديدة لصد تقدم طالبان

العالم - أفغانستان

تركيز للقوات حول المناطق الأكثر أهمية، استراتيجية لجأ إليها الجيش الافغاني ضد طالبان، لمنع وصولها إلى المناطق الحساسة مثل كابول والعواصم الأخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية.

استراتيجية رغم أنها ستتيح لكابول الاحتفاظ بسيطرتها على مناطق استراتيجية والدفاع عن بنيتها التحتية، إلا أنها لا تخلو من مخاطر سياسية، مما تعنيه بالضرورة التخلي عن مناطق للجماعة وفقا لما راه مسؤولون أفغان وأمريكيون، إلا أن ظروف الوضع الميداني، فرضت على الجيش الافغاني اتباع استراتيجية كهذه، لا سيما في ظل سعي الجيش للحيلولة دون سيطرة طالبان على عواصم الأقاليم.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اعتبر أن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم طالبان قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي.

وقال أوستون:"إنهم يعززون قواتهم حول المراكز السكانية الرئيسية، أما فيما يتعلق بما إذا كانت ستوقف طالبان أم لا، أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء الزخم".

وزارة الدفاع الأفغانية اعلنت من جهتها مقتل أكثر من مئة وعشرين عنصرا من طالبان في غارات منفصلة، في كل من ولايات بلخ وبدخشان شمالي البلاد، وولاية هلمند جنوبها.



تطورات ميدانية تزامنت مع اعلان وزارة الداخلية فرض حظر التجوال بين الساعة العاشرة ليلًا والرابعة فجرًا، حظر تم اعماله في جميع الولايات باستثناء كابول وولايتي بانشير وننكرهار، الوزارة عللت إجراءها هذا بضرورة استتباب الأمن، وكذلك استغلال طالبان للظلام للقيام بتحركاتها في عدد من هذه الولايات.