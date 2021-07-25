الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. القوات الافغانية تبني إستراتيجية جديدة لصد تقدم طالبان

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

بدأ الجيش الأفغاني بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد جماعة طالبان بتركيز القوات حول المناطق الأكثر أهمية، في خطوة تنطوي على مخاطر سياسية رغم ضرورتها وفقا للوضع الميداني. فيما اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية أن المهمة الأولى للقوات الأفغانية هي إبطاء زخم طالبان.

العالم - أفغانستان

تركيز للقوات حول المناطق الأكثر أهمية، استراتيجية لجأ إليها الجيش الافغاني ضد طالبان، لمنع وصولها إلى المناطق الحساسة مثل كابول والعواصم الأخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية.

استراتيجية رغم أنها ستتيح لكابول الاحتفاظ بسيطرتها على مناطق استراتيجية والدفاع عن بنيتها التحتية، إلا أنها لا تخلو من مخاطر سياسية، مما تعنيه بالضرورة التخلي عن مناطق للجماعة وفقا لما راه مسؤولون أفغان وأمريكيون، إلا أن ظروف الوضع الميداني، فرضت على الجيش الافغاني اتباع استراتيجية كهذه، لا سيما في ظل سعي الجيش للحيلولة دون سيطرة طالبان على عواصم الأقاليم.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اعتبر أن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم طالبان قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي.

وقال أوستون:"إنهم يعززون قواتهم حول المراكز السكانية الرئيسية، أما فيما يتعلق بما إذا كانت ستوقف طالبان أم لا، أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء الزخم".

وزارة الدفاع الأفغانية اعلنت من جهتها مقتل أكثر من مئة وعشرين عنصرا من طالبان في غارات منفصلة، في كل من ولايات بلخ وبدخشان شمالي البلاد، وولاية هلمند جنوبها.


تطورات ميدانية تزامنت مع اعلان وزارة الداخلية فرض حظر التجوال بين الساعة العاشرة ليلًا والرابعة فجرًا، حظر تم اعماله في جميع الولايات باستثناء كابول وولايتي بانشير وننكرهار، الوزارة عللت إجراءها هذا بضرورة استتباب الأمن، وكذلك استغلال طالبان للظلام للقيام بتحركاتها في عدد من هذه الولايات.

روابط ذات صلة

افغانستان.. مباحثات بالدوحة وحرب بكل مكان

شاهد .. توتر يخيم على أجواء عيد الاضحى في افغانستان

طهران تستضيف مؤتمر "أفغانستان من أجل السلام والأمن المستدامين"

هل تزامن احداث افغانستان، العراق، لبنان، اليمن، سورية وفلسطين محض صدفة ؟ 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير السوري بطهران: العلاقات مع ايران متينة وليس لها مثيل

ليبيا... مفوضية الانتخابات تنفي وجود خلل في منظومة التسجيل

تونس... اندلاع حريق في جبل زغدود والجيش يتدخل

شاهد .. مباحثات ليبية في إيطاليا حول ايجاد قاعدة دستورية جديدة

ظروف صعبة على السوريين.. المحيسني امام مائدة كبيرة يصلي لعودة المعارك

مؤسسة 'فلسطينيي أوروبا' تختار كوبنهاجن لعقد مؤتمرها التاسع عشر 