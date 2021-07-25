ليبيا... مفوضية الانتخابات تنفي وجود خلل في منظومة التسجيل

العالم - ليبيا

وبحسب بيان أصدرته المفوضية، أكد أن عشرات الآلاف من المواطنين تمكنوا من الاتصال وحل مشاكل التسجيل، لافتة إلى أن جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل القضاء على أي صعوبات.

وأوضح البيان أن كما كبيرا من المكالمات تصل إلى مركز الاتصالات بالمفوضية عبر الرقم المجاني 1441، ويتم الرد عليها من مختصين لبيان ما غاب عن المواطنين من استفسارات.

وعن طبيعة الاستفسارات أشار البيان إلى أن معظمها تركز على التسجيل أو المساعدة في تغيير مراكز الانتخاب.

وأكد على أن كثرة الاتصالات سبب ضغطا كبيرا على الخطوط، مما نتج عنه بعض التأخر في الرد، وهو ما اعتقد معه البعض في وجود خلل.

وأوضح البيان أن قرابة 12,000 مكالمة تصل إلى المركز اليوم، يتم استقبالها على 40 خطا هاتفيا تمثل سعة الشبكة المخصصة لمركز الاتصالات بالمفوضية، لافتا إلى أن متوسط المكالمة 3 دقائق.

ولذلك قرر البيان عدم وجود خلل، وإنما هو ضغط شديد ينم عن التفاعل مع المركز، والمفوضية.

يشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف قد فشل في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، قد أعلنت البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وفتح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.