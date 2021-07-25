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روحاني:

الحرب الاقتصادية المفروضة على ايران غير مسبوقة في تاريخ العالم

الحرب الاقتصادية المفروضة على ايران غير مسبوقة في تاريخ العالم
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس روحاني الحرب الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها غير مسبوقة في تاريخ البلاد وربما في تاريخ العالم.

العالم- ايران

وقال روحاني في تصريحه اليوم الاحد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك المركزي الايراني: ان الحكومة الثانية عشرة (الحالية) يمكنها تسليم مهام السلطة (للحکومة القادمة ) بنمو اقتصادي ايجابي.

واضاف: ان ظروفنا خلال الاشهر الثلاثة الماضية كانت افضل مما سبق حيث زادت صادراتنا فيها بنسبة اكثر من 69 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وكانت نسبة النمو في شركاتنا الاقتصادية الكبرى 8.7 بالمائة.

وقال روحاني: وفقا لحسابات اجراها فريق من اقتصاديينا، لو لم تكن الحرب الاقتصادية وجائحة كورونا وكانت الظروف الاقتصادية في حالتها الطبيعية لكان سعر الدولار الواحد الان نحو 5 الاف تومان (السعر الحالي للدولار في السوق الحرة نحو 25 الف تومان).

وتابع رئيس الجمهورية: ان الحرب الاقتصادية التي فرضت علينا (منذ 3 اعوام) غير مسبوقة في تاريخ البلاد ولربما في تاريخ العالم.

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