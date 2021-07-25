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السلطات البحرينية تعتقل عالم دين بتهمة إقامة صلاة عيد الأضحى

السلطات البحرينية تعتقل عالم دين بتهمة إقامة صلاة عيد الأضحى
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

استدعت السلطات الأمنية البحرينية، عددًا من علماء الدين، بتهمة إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

العالم- البحرين

وأشارت المصادر إلى أن السُلطات قررت اعتقال رجل الدين «السيد هاشم الوداعي» في مركز مدينة حمد «دوار 17»، لعرضه على النيابة العامة، بتهمة إقامة صلاة يوم العيد في جامع الامام الصادق «ع» بالدراز.

وتأتي هذه الحملة الأمنية الشرسة ضد المواطنين من اتباع اهل البيت ع وسط مزاعم السلطات البحرينية بالتعايش السلمي واحترام الحريات الدينية والتعددية المذهبية في البلاد، ومنح حرية ممارسة الشعائر الدينية المكفولة دستوريًا وقانونيًا- حسب تصريحاتٍ رسمية.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، قد أدانت استمرار تضييق السلطات البحرينية على الحريات الدينية في البلاد، عبر استهداف الشعائر الدينية لاتباع اهل البيت في البلاد، وشن حملةٍ أمنية على رجال الدين والرواديد والمنشدين، بما في ذلك التقارير السنوية الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية للحريات الدينية.

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