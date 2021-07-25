الأمطار الموسمية تتسبب بمقتل 4 أشخاص ونزوح 25 ألفا في الفلبين

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت الوكالة الفلبينية لمواجهة الكوارث إن ما يقرب من 25 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن امرأة عمرها 39 عاما توفيت يوم الجمعة في مدينة باجيو شمالي البلاد عندما سقطت شجرة وحطمت سيارة أجرة كانت تستقلها. وأصيب شخصان آخران في الحادث.

وأفادت الشرطة بأن مزارعا عمره 35 عاما وصبيا عمره 15 عاما لقيا حتفهما في إقليم إلوكوس نورتي شمالي البلاد عندما أصابتهما صاعقة. فيما أصيب ثلاثة آخرون في الحادث.

وغرق رجل عمره 28 عاما جرفته التيارات القوية بينما كان يصطاد في بلدة ليان بإقليم باتانجاس جنوب مانيلا أمس السبت، وفقا للشرطة.

وأضافت الشرطة أن أقارب الرجل نقلوه على الفور إلى المستشفى، ولكن تم إعلان وفاته فور وصوله.

وقال المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث مارك تيمبال إن إجمالي 87 ألفا و493 شخصا تضرروا من الطقس السيئ منذ الأسبوع الماضي عندما اجتاح إعصار إن-فا شمالي الفلبين.

وبالرغم من عدم وصول إن-فا إلى اليابسة، فقد ساعد الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في جلب الأمطار إلى المقاطعات الشمالية ومنطقة العاصمة مانيلا الكبرى.

وقال تيمبال إن السلطات تأمل في تحسن الطقس الأسبوع المقبل، لكن وكالة مواجهة الكوارث أصدرت تذكيرا بأنه حتى مع مغادرة الإعصار، سوف تستمر الرياح الموسمية.

وتؤدي اضطرابات الطقس أيضا إلى تعقيد جهود احتواء وباء كورونا وحملات التطعيم. وطلب مسؤولو الصحة من السكان الاستمرار في ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد وسط الفيضانات وعمليات الإجلاء.

تشهد الفلبين 20 إعصارا في المتوسط كل عام.