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تونس تحرز ذهبية السباحة في أولمبياد طوكيو 2020

تونس تحرز ذهبية السباحة في أولمبياد طوكيو 2020
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

حقق اللاعب التونسي أحمد الحفناوي اليوم الأحد، ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 ببطولة 400 متر حرة للسباحة.

العالم - تونس

وتمكن اللاعب التونسي من خداع جميع اللاعبين حيث أبطأ في بداية السباق لكنه تألق قبل امتار قليلة من نهاية السباق.

وتفوق التونسي الحفناوي على الأسترالي جاك ماكلوجلين، لينتزع الذهبية بزمن ثلاث دقائق و43.36 ثانية، فيما حصل الأمريكي كيران سميث على البرونزية.

يذكر أن تونس حققت الميدالية للمرة الثانية في أولمبياد طوكيو، بعد تتويج محمد خليل الجندوبي، أمس السبت، بفضية وزن تحت 58 كلغ في رياضة التايكواندو.

وتعد هذه هي الذهبية الخامسة لتونس في تاريخها في الأولمبياد، لكنها الثالثة في السباحة، وكان الحفناوي مذهولا بعد الأداء الذي قدمه.

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