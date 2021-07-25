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تسريع التطبيع.. صفقة تبادل 'كلى' بين الاحتلال والامارات!

تسريع التطبيع.. صفقة تبادل 'كلى' بين الاحتلال والامارات!
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاحد، عن صفقة تبادل كلى بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية.

العالم - الاحتلال

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "بعد حوالي 10 أشهر من توقيع اتفاقية التطبيع مع الإمارات - ستتبرع "إسرائيلية" تدعى شاني ماركوفيتش بكليتها لأحد سكان الإمارات، بينما سيتلقى "إسرائيلي" آخر كلية من مواطن إماراتي".

ومن المتوقع أن تتم هذه الخطوة غير العادية هذا الأسبوع بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وبتعاون من 3 مستشفيات اسرائيلية وهي : شيبا-تل هشومير، وبيلينسون، ورامبام.

وقالت ماركوفيتش: "بالنسبة لي يشبه التبرع لشخص ما هنا، هدفي هو أن تحصل والدتي على كلية في المقابل".

وزادت الامارات من وتيرة التطبيع في كافة المجالات مع الكيان الاسرائيلية وهو ما اعتبره الفلسطينيون ومسلمو العالم طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وتفريطا في مقدسات المسلمين.

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