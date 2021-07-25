التوصل إلى اتفاق أمني في "درعا البلد" جنوب سوريا

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كما تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل نقاط عسكرية وأمنية في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم وبإشراف الجهات الأمنية والعسكرية

وأضافة إلى ذلك سوف تتم تسوية أوضاع عدد من المطلوبين للجهات المختصة، وفي حال تم رفض أحد من المطلوبين تسوية أوضاعه يتم نقله خارج محافظة درعا.

هذا فيما أشارت مصادر بأن تنفيذ الاتفاق يتم عبر مراحل.

وأكدت المصادر بأنه خلال الأيام الماضية الماضية حتى صباح هذا اليوم لاتزال التعزيزات العكسرية تتوافد إلى محافظة درعا جنوب سوريا وتمركزت بعدة أماكن (حي الضاحية، مطحنة اليرموك، سجن غرز، الملعب البلدي بدرعا المدينة، حي المنشية)، كما ويبقى طريق سجنة مفتوح فقط.

وتبقى جميع التعزيزات العسكرية متواجدة في مدينة درعا ليتم تنفيذ كافة بنود الاتفاق وعدم الإخلال بأي بند من البنود الموضوعة من قبل الجهات المختصة في محافظة درعا.