الغنوشي يدعو للابتعاد عن التجاذبات والحفاظ على الدولة

العالم - تونس

وتوجه الغنوشي في أول ظهور له بعد أيام على إصابته بكورونا ودخوله المستشفى العسكري، برسالة أمل للشعب التونسي مفادها أنه "لا بد من المحافظة على تونس".



وأكد الأحد في تصريح صحفي خلال موكب الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية، ضرورة الحفاظ على استمرار وتكامل ووحدة مؤسسات الدولة.



وفي تعليق منه على دعوات التظاهر والنزول للشارع الأحد، اعتبر الغنوشي أن المسيرات حق ضمنه الدستور، وتونس اليوم لا تستحق مظاهرات بل تستحق التظاهر ضد كورونا باتحاد كل القوى.



وأغلقت الوحدات الأمنية جميع الطرق المؤدية إلى ساحة باردو (البرلمان) ووضعت حواجز مرورية، وحتى الصحفيين أغلبهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرلمان.



وانتشرت الوحدات الأمنية في الشارع الرئيس للعاصمة وأمام المراكز الحساسة ومقرات السيادة.



وقال الغنوشي إن الشعب والدولة في حالة حرب ضد الوباء، وستنتصر عليه كما انتصرت على الاستعمار والفتن وأعداء سابقين.



وتعاني تونس من أزمة صحية نتيجة الانتشار السريع للفيروس الذي تسبب في آلاف الوفيات والإصابات.



وتشهد البلاد حظرا شاملا في أغلب محافظاتها وتم تقسيمها إلى أقاليم لمواجهة الفيروس، ونشر حملات التطعيم.

وعلى وقع أزمة تونس الصحية، فقد أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وزير الصحة فوزي المهدي، بعد الفوضى التي شهدتها المراكز العامة التي افتتحت لتطعيم التونسيين ضد كورونا.